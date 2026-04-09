Θήβα: Σπαθιά και μαχαίρια βρέθηκαν κρυμμένα σε κατάστημα ψιλικών – Συνελήφθη ο υπάλληλος
Σπαθιά και μαχαίρια εντοπίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατάστημα ψιλικών στη Θήβα, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται ενόψει του Πάσχα για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας radiothiva.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα σε ντουλάπια πίσω από το ταμείο επτά σπαθιά μήκους 96 εκατοστών και οκτώ μαχαίρια μήκους 23 εκατοστών.
Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ εξετάζεται η προέλευση και ο σκοπός κατοχής τους.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν βρισκόταν στο σημείο. Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή υπαλλήλου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
