MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος του δήμου Βόλβης έπιασε 75χρονο να πετάει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς υπεύθυνος υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης τον έπιασε να ρίχνει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν, κάτι που γινόταν γνωστό στο κοινό και με σχετική σήμανση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Οι 15 τροφές με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σίδηρο

ΔΕΘ 20 ώρες πριν

Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ στον δήμο Θεσσαλονίκης – “Να αρθεί η παρανομία”

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διημερίδα “Δρώμενα Αιματολογίας” σήμερα και αύριο στο “ΓΝΘ Παπανικολάου”

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη και Σταύρος Μπαλάσκας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: “Το έχουμε ξεφτιλίσει λιγάκι”, “αγόρι μου διαφωνούμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Επιστρέφουν οι Έλληνες πολίτες από τη Μέση Ανατολή: Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένονται σήμερα από το Ομάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: “Φοβάμαι για εμένα και την οικογένειά μου”