Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος του δήμου Βόλβης έπιασε 75χρονο να πετάει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς υπεύθυνος υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης τον έπιασε να ρίχνει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν, κάτι που γινόταν γνωστό στο κοινό και με σχετική σήμανση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ
- Δένδιας: Η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν
- Πάνω από 50 γαλλικά πλοία βρίσκονται αποκλεισμένα στον Κόλπο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν