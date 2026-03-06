Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος του δήμου Βόλβης έπιασε 75χρονο να πετάει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν

Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς υπεύθυνος υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης τον έπιασε να ρίχνει μπάζα σε σημείο που δεν επιτρεπόταν, κάτι που γινόταν γνωστό στο κοινό και με σχετική σήμανση.