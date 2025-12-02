Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία – Μήνυση κατά αγνώστων

Άγνωστοι δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, παρουσία του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη, για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα θύματα των γυναικοκτονιών.

Η πλάκα μπήκε με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, στη μνήμη των γυναικών που κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα άγνωστοι φρόντισαν να την ξηλώσουν και να την εξαφανίσουν μαζί με τα στηρίγματα από το σημείο όπου βρισκόταν, ανάμεσα στα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πράξη αυτή και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, Μαίρη Σαμαρτζίδου, μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο.

«Υπάρχουν κάποιοι μισογύνηδες, μυστικοί αρουραίοι της νύχτας που εξαφάνισαν την πλάκα που τοποθετήσαμε στη μνήμη των κακοποιημένων γυναικών και των θυμάτων των γυναικοκτονιών», είπε η κ. Σαμαρτζίδου, συμπληρώνοντας πως η επόμενη θα έχει γραμμένο το μήνυμα τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά για να γνωρίζουν και οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ