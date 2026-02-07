Θεσσαλονίκη: Ξεπέρασαν τις 230 οι προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ – Κάηκαν οχήματα, τραυματίας αστυνομικός

Στις 230 ανέβηκαν οι προσαγωγές ατόμων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Τα επεισόδια ξέσπασαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μετά από πάρτι που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ με πέτρες και δεκάδες αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με χρήση χημικών, ενώ στο σημείο επενέβη και το όχημα εκτόξευσης νερού της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ και καταστράφηκε, ενώ ακόμη δύο υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τραυματίστηκε και μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού χώρου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Λόγω της έντασης, τμήμα της οδού Εγνατία παρέμεινε κλειστό στο ρεύμα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης για αρκετή ώρα, ενώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος από σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Οι προσαγωγές συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα επεισόδια.