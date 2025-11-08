Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι περιπολίες και οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά – Ομάδα ΟΠΚΕ στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά – Δείτε βίντεο

Ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου οι περιπολίες και οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα.

Τρία υπερυψωμένα τετρακίνητα αυτοκίνητα με πάνοπλους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας βρέθηκαν στον οικισμό Αγία Σοφία των Διαβατών Θεσσαλονίκης και κατά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν ελέγχους και περιπολίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί σταματούν οχήματα, ελέγχουν πινακίδες, ταυτοποιούν δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι ο οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης και δεν μεταφέρει κάτι παράνομο.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και περιπολίες μέσα στον οικισμό, ενώ ενημερώθηκαν οι οικιστές – περί τους 2500 ανθρώπους – και οι πρόεδροι του οικισμού από τον υποδιευθυντή της Ομάδας ότι από σήμερα θα είναι καθημερινή η παρουσία τους μέσα στον οικισμό για την δική τους ασφάλεια αλλά και για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Οι ίδιοι οι οικιστές υποδέχτηκαν τους αστυνομικούς σε κλίμα συνεργασίας, ενώ ζήτησαν να γίνεται έλεγχος με ειδική μέριμνα για τους ανήλικους.

Οι κατ’ οίκον έρευνες, εφόσον χρειαστεί να γίνουν, θα γίνονται παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ