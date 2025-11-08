MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι περιπολίες και οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά – Ομάδα ΟΠΚΕ στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου οι περιπολίες και οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα.

Τρία υπερυψωμένα τετρακίνητα αυτοκίνητα με πάνοπλους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας βρέθηκαν στον οικισμό Αγία Σοφία των Διαβατών Θεσσαλονίκης και κατά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν ελέγχους και περιπολίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί σταματούν οχήματα, ελέγχουν πινακίδες, ταυτοποιούν δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι ο οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης και δεν μεταφέρει κάτι παράνομο.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και περιπολίες μέσα στον οικισμό, ενώ ενημερώθηκαν οι οικιστές – περί τους 2500 ανθρώπους – και οι πρόεδροι του οικισμού από τον υποδιευθυντή της Ομάδας ότι από σήμερα θα είναι καθημερινή η παρουσία τους μέσα στον οικισμό για την δική τους ασφάλεια αλλά και για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Οι ίδιοι οι οικιστές υποδέχτηκαν τους αστυνομικούς σε κλίμα συνεργασίας, ενώ ζήτησαν να γίνεται έλεγχος με ειδική μέριμνα για τους ανήλικους.

Οι κατ’ οίκον έρευνες, εφόσον χρειαστεί να γίνουν, θα γίνονται παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό – Ολοκληρώνεται η εξέταση μαρτύρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΝΔ για επίθεση στα γραφεία της “Ομάδας Αλήθειας”: Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου, ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα 250 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη – Δεν τίθεται θέμα αδράνειας της τοπικής αστυνομίας, δεν πτοήθηκαν οι εμπλεκόμενοι

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων – Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή ενός 61χρονου άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή