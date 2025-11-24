Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το λεωφορείο του ΟΑΣΘ που τυλίχθηκε στις φλόγες
THESTIVAL TEAM
Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Κυριακής (23/11).
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.
Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του οχήματος. Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.
Δείτε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, τη στιγμή που το λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες:
@billaraspap Αυτά συμβαίνουν όταν καπνίζει ο οδηγός μέσα στο λεωφορείο 😡🤬 #oasth ♬ πρωτότυπος ήχος – ΜΠΙΛΑΡΑΣ
