MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το λεωφορείο του ΟΑΣΘ που τυλίχθηκε στις φλόγες

|
THESTIVAL TEAM

Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Κυριακής (23/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.

Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του οχήματος. Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, τη στιγμή που το λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες:

@billaraspap Αυτά συμβαίνουν όταν καπνίζει ο οδηγός μέσα στο λεωφορείο 😡🤬 #oasth ♬ πρωτότυπος ήχος – ΜΠΙΛΑΡΑΣ

Θεσσαλονίκη Λεωφορείο Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ζελένσκι: Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις ουκρανικές απόψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Παπασταύρου: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί τη μέγιστη συναίνεση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Από σήμερα καταβάλλεται η ενίσχυση 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Ποιοι οι δικαιούχοι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 12 ώρες πριν

Σφυρίζουν τα φρένα του αυτοκινήτου; Τι πρέπει να προσέξετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Έρευνα: 3 στους 10 Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με AI παρά με άνθρωπο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ελληνική Λύση: Ο εγκέφαλος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κρύβεται στο Μέγαρο Μαξίμου