MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βαριές “καμπάνες” σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων

|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζει τους ελέγχους σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων η ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα:

  • Ελέχθησαν συνολικά (142) ιδιοκτήτες ζώων και
  • Βεβαιώθηκαν:
    i) (9) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,        
    ii) (14) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)» και               
    iii) (1) πρόστιμο ύψους (100) ευρώ για παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του ζώου.      

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

Δεσποζόμενα ζώα Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκλείστηκε η περιοχή στον Εύοσμο που βρέθηκε πυρομαχικό υλικό – Γίνονται έρευνες από τον Στρατό σε μεγάλη έκταση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Την παρακαλούσα να μιλήσει, αλλά δεν ήθελε να περιμένει άλλο

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Η αντίδραση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη όταν άρχισε να χτυπάει κινητό στη μέση της παράστασης: Σκέψου να έπαιζε Στράτο Διονυσίου

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ιράν-Αλί Λαριτζανί: Το Ιράν θα πολεμήσει “όποιο και αν είναι το τίμημα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Φάμελλος: Η Ελλάδα να ακολουθήσει το ισπανικό παράδειγμα μη εμπλοκής στη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν