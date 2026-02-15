Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 17, 18 και 20 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/2) έξω από κλαμπ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 5:20 έξι άτομα Ρομά φέρονται να συνεπλάκησαν με άλλα έξι άτομα με αφορμή την παρενόχληση μίας κοπέλας, που ενδέχεται να αποτέλεσε την αφορμή του επεισοδίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος από κοινού με συνεργούς του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με χρήση σωματικής βίας σε δύο Πορτογάλους ηλικίας 51 και 35 ετών, ενώ λίγο αργότερα οι άλλοι δύο εκ των συλληφθέντων τραυμάτισαν με μαχαίρια μία 26χρονη και έναν 38χρονο άνδρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Σημειώνεται επίσης, ότι από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.