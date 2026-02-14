MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Τρεις τραυματίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/2) έξω από κλαμπ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 5:20 έξι άτομα Ρομά φέρονται να συνεπλάκησαν με άλλα έξι άτομα, με αφορμή την παρενόχληση μίας κοπέλας, που ενδέχεται να αποτέλεσε την αφορμή του επεισοδίου. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα ανάμεσά τους και ακολούθησε γενικευμένη εμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε μία προσαγωγή, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Θεσσαλονίκη Συμπλοκή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

