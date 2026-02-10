MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν να κυκλοφορεί με ηλεκτρικό πατίνι και να έχει πάνω του κοκαΐνη και χάπια ecstasy

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 40χρονος συνελήφθη χθες για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον άνδρα εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αι σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και συσκευασία που περιείχε (81) δισκία Ecstasy (MDMA). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν από την κατοχή του ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ν. Παπαϊωάννου για επεισόδια ΑΠΘ: Πρέπει να δούμε που έσπασε η αλυσίδα του σχεδίου ασφαλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Καλλιθέα: “Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ” λέει ο νεαρός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο 2,5 ετών κοριτσάκι

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν με τη Χατζίδου ακόμα κι αν δεν είχα να φάω, ο άντρας της όταν δούλευε πορτιέρης τι έκανε σε κάτι παιδιά;

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με RSV

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

Cleaningans: 105 εθελοντές άλλαξαν το τοπίο γύρω από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες