MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για την χθεσινή ένταση στο κέντρο – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί και τέσσερις συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/1) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι, ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί πλησίον του μνημείου του Λευκού Πύργου για να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων εκ των επιτιθέμενων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Απογευματινές ώρες χθες (31-01-2026), πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση – πορεία (150) περίπου ατόμων, η οποία κινήθηκε σε κεντρικές οδούς της πόλης.

Κατά τη διέλευση της πορείας από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών (3) αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων (4) εκ των επιτιθέμενων.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 8 λεπτά πριν

Έρχεται δυναμική η 31η Agrotica στη ΔΕΘ στις 12 Μαρτίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς θα καταλάβετε αν το κάτω συρτάρι του φούρνου σας είναι απλά για αποθήκευση, σύμφωνα με ειδικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Συνολικά 178 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας – Απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – “Έμειναν” στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητα τους και κάλεσαν το 112

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που έκλεψαν μοτοσικλέτα από τη Σταυρούπολη