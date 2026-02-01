Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για την χθεσινή ένταση στο κέντρο – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί και τέσσερις συλλήψεις

Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/1) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι, ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί πλησίον του μνημείου του Λευκού Πύργου για να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων εκ των επιτιθέμενων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Απογευματινές ώρες χθες (31-01-2026), πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση – πορεία (150) περίπου ατόμων, η οποία κινήθηκε σε κεντρικές οδούς της πόλης.

Κατά τη διέλευση της πορείας από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών (3) αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων (4) εκ των επιτιθέμενων.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.