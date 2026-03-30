Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Κανένα ίχνος εγκληματικής ενέργειας δεν διαπιστώθηκε από τους ιατροδικαστές που σήμερα πραγματοποίησαν νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 82χρονου από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ο οποίος το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο θάνατος του επήλθε συνεπεία ανακοπής της καρδιάς ξεδιαλύνοντας έτσι τις υποψίες που υπήρξαν εναντίον της 77χρονης συζύγου του η οποία έχει οδηγηθεί δύο φορές ενώπιον της Δικαιοσύνης για ενδοοικογενειακή βία έναντι του 82χρονου.

Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.

Η γυναίκα είχε συλληφθεί βάσει του άρθρου 307 του Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας ενώ χτες Κυριακή 29 Μαρτίου είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος την παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα για παραβίαση του περιοριστικού όρου της προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η εκδίκαση της στο αυτόφωρο μονομελές πήρε αναβολή για αύριο ενώ συνεχίζεται η κράτηση της.

