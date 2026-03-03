MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα – Ανάμεσά τους και ανήλικος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τέσσερα ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στα Κουφάλια, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Το επεισόδιο έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε ταβέρνα στα Κουφάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων, φερόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έθραυσαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχικά είχαν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση που αφορά τη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι περαιτέρω έρευνες των Αρχών είχαν ως αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν άλλα τέσσερα άτομα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

