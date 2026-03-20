MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε καταστήματα στα ανατολικά – Πώς δρούσαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανήλικων αλλοδαπών που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και πολύμηνη έρευνα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα και δρούσαν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, πραγματοποιώντας ληστείες σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 5 έως 19 Μαρτίου 2026, φέρονται να εισέβαλαν σε πέντε καταστήματα καφέ και ψιλικών, αφαιρώντας με την απειλή μαχαιριού χρηματικά ποσά και προϊόντα.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, χρησιμοποίησαν και σωματική βία προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων.

Η λεία τους ανέρχεται συνολικά σε 2.483 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν και αντικείμενα όπως καπνικά προϊόντα και tablets, αξίας περίπου 400 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ενδύματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

