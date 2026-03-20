Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε καταστήματα στα ανατολικά – Πώς δρούσαν

Στη σύλληψη δύο ανήλικων αλλοδαπών που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και πολύμηνη έρευνα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα και δρούσαν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, πραγματοποιώντας ληστείες σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 5 έως 19 Μαρτίου 2026, φέρονται να εισέβαλαν σε πέντε καταστήματα καφέ και ψιλικών, αφαιρώντας με την απειλή μαχαιριού χρηματικά ποσά και προϊόντα.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, χρησιμοποίησαν και σωματική βία προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων.

Η λεία τους ανέρχεται συνολικά σε 2.483 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν και αντικείμενα όπως καπνικά προϊόντα και tablets, αξίας περίπου 400 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ενδύματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.