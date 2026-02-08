MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 53χρονος και 54χρονη που οδηγούσαν μεθυσμένοι – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν μία 54χρονη αλλοδαπή και ένας 53χρονος ημεδαπός, οι οποίοι κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια μέθης, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, στην περιοχή του Ευόσμου, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν δίκυκλο με οδηγό 17χρονο ημεδαπό. Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες. Μετά από καταδίωξη, το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν σοβαρές παραβάσεις με βαριές ποινικές και διοικητικές συνέπειες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Θεσσαλονίκη

