ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη πατέρας και γιος με καλάσκινοφ, βαλλίστρα και σπρέι πιπεριού – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Σε συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκη, δύο άνδρες, πατέρας και γιος 77 και 44 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την έρευνα και προανάκριση ανέλαβαν αστυνομικοί του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο δεύτερος γιος του 77χρονου, ένας 47χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν έναν από τους δύο άνδρες και προχώρησαν σε έρευνα σε αποθήκη δίπλα σε οικία που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή του Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Εκεί κατασχέθηκαν:

  • Ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες και 80 πολεμικά φυσίγγια
  • Μία βαλλίστρα με πέντε βέλη
  • Ένα σπρέι πιπεριού
  • Ένας σταθερός πομποδέκτης
  • Τρεις φορητοί πομποδέκτες με ισάριθμα ζεύγη ακουστικών

Στη συνέχεια εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας. Από την κατοχή του και από την οικία του σε άλλη περιοχή της πόλης κατασχέθηκαν:

  • Μία συσκευασία ηρωίνης, βάρους 1,1 γραμμαρίων
  • Εννέα σπόροι κάνναβης

Οι δύο συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Θεσσαλονίκη Όπλα

