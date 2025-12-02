MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί! Δείτε πρόστιμο που θα πληρώσει

THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την καταδίωξη 16χρονου μηχανόβιου Ρομά χθες στη Θεσσαλονίκη.

O δράστης καταδιώχθηκε από δεκάδες αστυνομικούς και συνελήφθη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 11.350 ευρώ!

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Αμέσως, μπήκαν στην καταδίωξη δικυκλιστές της Ομάδας Ζ. Ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Ο μηχανόβιος προσπάθησε να διαφύγει παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 30 αστυνομικοί. Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος τη οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ.

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη:

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

“Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, απείθειας και επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου, ο ανωτέρω δε συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που αφαίρεσε νωρίτερα από την περιοχή της Ξηροκρήνης, πλην όμως στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και βεβαιώθηκαν σε βάρος του διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 αφαίρεσε δύο ακόμη δίκυκλες μοτοσικλέτες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανευρέθηκαν πλησίον της οικίας του και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές“.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

