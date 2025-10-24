Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επ’ αυτοφόρω 23χρονος που είχε κάνει επάγγελμα τις διαρρήξεις

Στην αυτόφωρη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Μεταξύ αυτών και 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος αφού παραβίασε, μαζί με συνεργό του, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στο κέντρο πόλης, κινήθηκε σε κοινόχρηστους χώρους, πλην όμως συνελήφθη από περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πριν προλάβει να αφαιρέσει κάτι. Στην κατοχή του βρέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 23χρονος άντρας μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του διέπραξαν 7 διαρρήξεις οικιών και αποκόμισαν, παράνομα, 785 ευρώ, κοσμήματα, χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων, καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τη χρήση των οποίων προχώρησαν σε ανέπαφες συναλλαγές.

Οι συλληφθέντες με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.