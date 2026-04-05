Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος που πιάστηκε με μαχαίρι σε ελέγχους της αστυνομίας

Επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από νέους πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα κατά τις βραδινές ώρες της 4ης Απριλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2026, σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εξετάστηκαν συνολικά 88 άτομα, εκ των οποίων οι 82 ήταν ανήλικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε έξι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της δράσης συνελήφθη ένας ανήλικος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί όπλων, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η πρόληψη της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικους.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναμένεται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη συγκέντρωση περιστατικών νεανικής παραβατικότητας.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.