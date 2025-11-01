Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Επέδειξε πλαστή άδεια διαμονής για τον ανήλικο ανιψιό του

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 28χρονος επέδειξε για τον συνοδευόμενο ανήλικο ανιψιό του ένα διαβατήριο, το οποίο έφερε πλαστή ελληνική άδεια διαμονής.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.