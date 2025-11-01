MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Επέδειξε πλαστή άδεια διαμονής για τον ανήλικο ανιψιό του

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 28χρονος επέδειξε για τον συνοδευόμενο ανήλικο ανιψιό του ένα διαβατήριο, το οποίο έφερε πλαστή ελληνική άδεια διαμονής.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

