Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Επέδειξε πλαστή άδεια διαμονής για τον ανήλικο ανιψιό του
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 28χρονος επέδειξε για τον συνοδευόμενο ανήλικο ανιψιό του ένα διαβατήριο, το οποίο έφερε πλαστή ελληνική άδεια διαμονής.
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.