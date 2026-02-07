Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι
Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, κατηγορούμενου για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ασβεστοχωρίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών και, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος, νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε επιχειρήσει να εισέλθει σε περίπτερο της ίδιας περιοχής με σκοπό τη ληστεία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τσουκαλάς: Γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;
- Βορίδης για την τραγωδία στη Χίο: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή – Aποστολή του Λιμενικού είναι η αποτροπή της μετανάστευσης
- Νεφέλη Τίτα: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που κράτησε τη σημαία της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026