Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, κατηγορούμενου για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ασβεστοχωρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο νεαρός άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών και, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος, νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε επιχειρήσει να εισέλθει σε περίπτερο της ίδιας περιοχής με σκοπό τη ληστεία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.