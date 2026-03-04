Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση του Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, 14 ετών, αφγανικής καταγωγής. Στοιχεία για την υπόθεση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Για την εξαφάνιση του Αμανουλλάχ Αχμαντζάι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι στις 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, χάθηκαν τα ίχνη του εφήβου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Μαρτίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των

στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.