MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση του Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, 14 ετών, αφγανικής καταγωγής. Στοιχεία για την υπόθεση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Για την εξαφάνιση του Αμανουλλάχ Αχμαντζάι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι στις 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, χάθηκαν τα ίχνη του εφήβου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Μαρτίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των
στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, αφγανικής καταγωγής, έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

“Όχι” της Γερμανίας σε συμμετοχή της σε πόλεμο κατά του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 26 λεπτά πριν

Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: Πολύτιμη η βοήθεια Ελλάδας, Γαλλίας – Μιλάμε και με άλλους συμμάχους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας: Δεν ξεχνάμε τους απόδημούς μας και ενισχύουμε τη συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σταύρος Σβήγκος: Όταν έγινα πατέρας αποκωδικοποίησα την έκφραση “Όταν γίνεις γονιός θα καταλάβεις”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών – Αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη