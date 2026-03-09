MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στην Ευκαρπία – Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/3), στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο ύψος αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και έσπευσε άμεσα με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του αναβάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναβάτης έχει τις αισθήσεις του.

Τροχαίο ατύχημα

