Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στην Ευκαρπία – Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/3), στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο ύψος αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ευκαρπίας.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και έσπευσε άμεσα με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του αναβάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναβάτης έχει τις αισθήσεις του.
