Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στη Σίνδο – Στη μάχη και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σίνδο και τον οικισμό Αγία Σοφία, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν μέρος και υδροφόρες του δήμου Δέλτα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.