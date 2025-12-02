Θεσσαλονίκη: Σε ετοιμότητα Αστυνομία – Τροχαία για χριστουγεννιάτικη συναυλία, αγρότες και το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ

Σε συνθήκες crash test αναμένεται να βρεθεί αύριο η πόλη καθώς δεν λειτουργεί το μετρό ενώ απεργούν και οι ιδιοκτήτες ταξί

Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς αύριο θα πρέπει να διαχειριστούν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες που μπορεί να περάσει η πόλη.

Με την πόλη να μην έχει μετρό λόγω των δοκιμών που γίνονται για την επέκταση του στην Καλαμαριά, τους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί να απεργούν σήμερα και αύριο και το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες με τα τρακτέρ στα Μάλγαρα, η αστυνομία και η Τροχαία έχει να διαχειριστεί αύριο και την κοσμοσυρροή στην πλατεία Αριστοτέλους για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου, την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πλατεία Αριστοτέλους αλλά και το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο Χαριλάου.

«Είμαστε σε ετοιμότητα, έχουν γίνει συσκέψεις προκειμένου να διανεμηθούν σωστά όλες οι δυνάμεις και να διαχειριστούμε τα πάντα» ανάφερε στο thestival.gr έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που πρόσθεσε ότι πράγματι οι απαιτήσεις που υπάρχουν για αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου είναι πολλές και σημαντικές.

Σε ετοιμότητα είναι όμως και όλη η δύναμη της Τροχαίας που από νωρίς θα σπεύσει σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ρυθμίζει διαρκώς την κυκλοφορία για να μην σημειωθούν «εμφράγματα» σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου στην πλατεία Αριστοτέλους αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με τη φιλαρμονική του Δήμου. Μισή ώρα μετά στις 8.30 μμ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης θα πατήσει το κουμπί για να ανάψουν τα λαμπιόνια του χριστουγεννιάτικου δένδρου ενώ στη συνέχεια θα αναλάβει τη διασκέδαση των πολιτών ο διάσημος τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος. Να σημειωθεί ότι παρουσιάστρια της εκδήλωσης θα είναι η γνωστή Μαρία Μπεκατώρου.

Εκτός από τις δυνάμεις της αστυνομίας και της τροχαίας σε ετοιμότητα θα είναι αύριο όλες οι δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας για να συμβάλουν και από την πλευρά τους στην διαχείριση του κυκλοφοριακού ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό και επειδή αναμένεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης μεγάλη προσέλευση κόσμου με λεωφορεία από άλλους νόμους, τα τουριστικά λεωφορεία θα σταθμεύσουν στην είσοδο της πόλης για να μην επιφορτιστεί περαιτέρω η κίνηση στο κέντρο.

Τέλος, αύριο στις 9.30 το βράδυ θα διεξαχθεί στο γήπεδο “Κλεάνθης Βικελίδης” στη Χαριλάου ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ προσθέτοντας περαιτέρω ανησυχία στις αστυνομικές δυνάμεις όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας αλλά και στην Τροχαία όσον αφορά την μετακίνηση των φιλάθλων.