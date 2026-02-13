Θεσσαλονίκη: Ρομά έκλεβαν ρεύμα στον οικισμό Τσαΐρια της Περαίας

Στη σύλληψη τριών ατόμων Ρομά για ρευματοκλοπή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άντρες 21, 22 και 25 ετών, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε σε τεχνικό έλεγχο που διενήργησε υπάλληλος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με απευθείας σύνδεση καλωδίου σε κολώνα του εναέριου δικτύου παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα σε παραπήγματα-οικήματα ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται σε οικισμό Τσαϊρια στην Περαία.