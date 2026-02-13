MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ρομά έκλεβαν ρεύμα στον οικισμό Τσαΐρια της Περαίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ατόμων Ρομά για ρευματοκλοπή προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άντρες 21, 22 και 25 ετών, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε σε τεχνικό έλεγχο που διενήργησε υπάλληλος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με απευθείας σύνδεση καλωδίου σε κολώνα του εναέριου δικτύου παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα σε παραπήγματα-οικήματα ιδιοκτησίας τους, που βρίσκονται σε οικισμό Τσαϊρια στην Περαία.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

