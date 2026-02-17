MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 156 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 09-02-2026 έως 15-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν 516 άτομα,
  • Συνελήφθη 1 εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν 3 διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 4 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 156 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παρεμπόριο

