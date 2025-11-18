Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τροχαίο με την παράσυρση ζευγαριού από φορτηγό – Πολυτραυματίας ο 47χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 7 το πρωί της Τρίτης σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος, υπήκοος Αλβανίας με τη σύζυγό του μόλις είχαν σχολάσει από το φούρνο στον οποίο εργάζονται. Όταν πήγαν να φύγουν διαπίστωσαν ότι το όχημα έχει μηχανική βλάβη. Βγήκαν να το σπρώξουν και εκείνη την στιγμή πέρασε το φορτηγό και τους παρέσυρε.

Και οι δύο τους τραυματίστηκαν με τον 47χρονο να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.

