Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός, βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός καθώς είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά και μία γυναίκα.

Ανακοίνωση εξέδωσε για το τροχαίο το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης:

“Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.

Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν: 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση”.