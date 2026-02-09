Θεσσαλονίκη: Ποια η κατάσταση του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα σοβαρά επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Τον τραυματισμένο αστυνομικό της ΥΑΤ, ο οποίος νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά τα σοβαρά επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ, επισκέφθηκε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο αστυνομικός φέρει σοβαρά εγκαύματα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, στο αυτί και στον λαιμό, τραύματα που, όπως επισημαίνεται, θα χρειαστούν μεγάλο χρονικό διάστημα για να επουλωθούν, χωρίς να αποκλείεται να μην αποκατασταθούν πλήρως.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους εκπροσώπους της Ένωσης, γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση συναδέλφου του, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα στο πεδίο της επιχείρησης. Σύμφωνα με την περιγραφή, χωρίς την άμεση αυτή αντίδραση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές.

Παρά τον τραυματισμό του, ο αστυνομικός φέρεται να εξέφρασε την ευχή να υπάρξει βούληση για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να μην υπάρξουν νέοι τραυματισμοί συναδέλφων του στο μέλλον. Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί.