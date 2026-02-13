MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε επικίνδυνα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένας 25χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 25χρονος χθες το απόγευμα οδηγώντας δίκυκλο σε χωριό της Θεσσαλονίκης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα ενεργώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

