Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε επικίνδυνα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 25χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο 25χρονος χθες το απόγευμα οδηγώντας δίκυκλο σε χωριό της Θεσσαλονίκης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα ενεργώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
