Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε επικίνδυνα για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Ένας 25χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 25χρονος χθες το απόγευμα οδηγώντας δίκυκλο σε χωριό της Θεσσαλονίκης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα ενεργώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.