Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και για να αποφύγει την Αστυνομία πάτησε γκάζι και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να καταφέρνει τελικά να περάσει χειροπέδες σε έναν 24χρονο οδηγό, ο οποίος όχι μόνο προκάλεσε αναστάτωση αλλά οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πολίχνης και όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος αγνόησε το σήμα τους. Στη συνέχεια πάτησε γκάζι, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τελικά ο 24χρονος αποφάσισε λίγο αργότερα να εγκαταλείψει το όχημα ανασφάλιστο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τον αναγνώρισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.