Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και για να αποφύγει την Αστυνομία πάτησε γκάζι και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς
Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να καταφέρνει τελικά να περάσει χειροπέδες σε έναν 24χρονο οδηγό, ο οποίος όχι μόνο προκάλεσε αναστάτωση αλλά οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πολίχνης και όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος αγνόησε το σήμα τους. Στη συνέχεια πάτησε γκάζι, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ.
Τελικά ο 24χρονος αποφάσισε λίγο αργότερα να εγκαταλείψει το όχημα ανασφάλιστο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τον αναγνώρισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τα ΗΑΕ “στραγγαλίζουν” την οικονομία του Ιράν: Ακύρωσαν εκατοντάδες βίζες, στον “αέρα” περιουσίες άνω των 330 δισ. δολαρίων
- Γεωργιάδης: Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, όσους έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας
- Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα