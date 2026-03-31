MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και για να αποφύγει την Αστυνομία πάτησε γκάζι και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να καταφέρνει τελικά να περάσει χειροπέδες σε έναν 24χρονο οδηγό, ο οποίος όχι μόνο προκάλεσε αναστάτωση αλλά οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πολίχνης και όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος αγνόησε το σήμα τους. Στη συνέχεια πάτησε γκάζι, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τελικά ο 24χρονος αποφάσισε λίγο αργότερα να εγκαταλείψει το όχημα ανασφάλιστο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τον αναγνώρισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

