MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένοι αυτοκίνητο και δίκυκλο στο κέντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 35χρονη γυναίκα κι έναν 23χρονο άντρα, οι οποίοι, ξημερώματα της Παρασκευής, κατελήφθησαν να οδηγούν, στο κέντρο της πόλης.

Η μεν πρώτη επιβατικό αυτοκίνητο και ο δεύτερος δίκυκλο, έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 12 λεπτά πριν

Ξέσπασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Είναι ντροπή, τρελάθηκα με κάτι παρουσιαστές που έτρωγαν παϊδάκια στον αέρα

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Χείμαρροι οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Η Τζένη Μελιτά επέστρεψε στο “Πρωίαν σε είδον”: Έπαθα μία απαίσια δηλητηρίαση, δεν πέρασα καλά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Καπερνάρος για Ρούτσι: Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο, κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Νόσος Αλτσχάιμερ: Ποια χόμπι μπορούν να μειώσουν σχεδόν 40% τον κίνδυνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Νέα ένταση στη Βουλή – Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: “Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή – Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα”