Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένοι αυτοκίνητο και δίκυκλο στο κέντρο

Στη σύλληψη δύο ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 35χρονη γυναίκα κι έναν 23χρονο άντρα, οι οποίοι, ξημερώματα της Παρασκευής, κατελήφθησαν να οδηγούν, στο κέντρο της πόλης.

Η μεν πρώτη επιβατικό αυτοκίνητο και ο δεύτερος δίκυκλο, έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.