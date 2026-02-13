Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένοι αυτοκίνητο και δίκυκλο στο κέντρο
Στη σύλληψη δύο ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 35χρονη γυναίκα κι έναν 23χρονο άντρα, οι οποίοι, ξημερώματα της Παρασκευής, κατελήφθησαν να οδηγούν, στο κέντρο της πόλης.
Η μεν πρώτη επιβατικό αυτοκίνητο και ο δεύτερος δίκυκλο, έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.
