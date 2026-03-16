Θεσσαλονίκη: Οδηγός προκάλεσε τροχαίο με τραυματισμό και είπε ψέματα για το πώς έγινε το ατύχημα

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο οδηγό πέρασαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Έπειτα, έδωσε ψευδή στοιχεία για το τρόπο που έγινε το συμβάν.

Ο νεαρός συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και ψευδή κατάθεση