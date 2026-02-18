Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

Ένας 41χρονος οδηγός ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος.

Τον 41χρονο εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στην περιοχή της Καλοχωρίου και διαπίστωσαν πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης.

Αμέσως του πέρασαν χειροπέδες και ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.