MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 41χρονος οδηγός ασθενοφόρου ιδιωτικής εταιρείας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος.

Τον 41χρονο εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στην περιοχή της Καλοχωρίου και διαπίστωσαν πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης.

Αμέσως του πέρασαν χειροπέδες και ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 56 λεπτά πριν

Θεοδωρικάκος: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι πάντα χρήσιμος, η Ελλάδα εισήλθε σε αυτόν χωρίς φοβικό σύνδρομο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Λίνα Μενδώνη: Νέα δυναμική στην πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου

LIFESTYLE 21 λεπτά πριν

Παντελής Παντελίδης: Είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις, γράφει η μητέρα του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια στη Λευκάδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ορεστιάδα: Προφυλακιστέος o 26χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Καπουτζίδης για Akyla: Να γίνουν πραγματικότητα όλα σου τα όνειρα αγαπημένο μου παιδί από τις Σέρρες