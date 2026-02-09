MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο επικός διάλογος δύο κλεφτών με γυναίκα – “Που πάτε την μηχανή – “Όλα καλά θεία” – Βίντεο

THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης δείχνει ότι πλέον το θράσος των κλεφτών δεν έχει όρια.

Στο συγκεκριμένο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται δύο άτομα να αφαιρούν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού από στενό δρόμο της Άνω Πόλης, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και τη σχετική ησυχία της περιοχής.

Η εξέλιξη της υπόθεσης, ωστόσο, παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν μια γυναίκα που κινούνταν εκείνη την ώρα στον δρόμο αντιλαμβάνεται το περιστατικό. Αντί να απομακρυνθεί ή να αγνοήσει τη σκηνή, τους απευθύνει τον λόγο, διακόπτοντας την παράνομη ενέργειά τους, με τον διάλογο που είχε με τους ληστές να γίνεται viral.

«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», τους ρώτησε με απόλυτη ψυχραιμία, με τους δύο ληστές να ανταπαντούν χαλλλαρά: «Εδώ, όλα καλά!»

– Την μηχανή πού την πάτε;

– Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία!

Ωστόσο, η γυναίκα δεν πήρε με καλό «μάτι» το θεία και αντέδρασε λέγοντας:

«Ε, όχι και θεία ρε φίλε!», τους απάντησε η γυναίκα με τους ληστές να μην πτοούνται και να την αποχαιρετούν: «Άιντε, φιλακια!».

Δείτε το βίντεο

Θεσσαλονίκη

