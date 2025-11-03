Θεσσαλονίκη: Νεαρός έπεσε από ύψος σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Παπανικολάου
Ένα σοβαρό περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα το ιατρικό προσωπικό ανταποκρίθηκε σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε περιστατικό πτώσης νεαρού άνδρα από ύψος, σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδάρη Θεσσαλονίκης.
Ο πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου την απαραίτητη αντιμετώπιση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Τραύματος και στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο Γ.Ν.Θ. “Παπανικολάου” για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή τεσσάρων Διασωστών και ενός Ιατρού.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
