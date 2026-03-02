MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τους κουκουλοφόρους που έκλεψαν πρόβατα από μαντρί

THESTIVAL TEAM

Νέα ντοκουμέντα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Thestival από το περιστατικό ζωοκλοπής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στη Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης.

Παρά το κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραφε τις κινήσεις τους στον χώρο, οι δράστες συνέχισαν ανενόχλητοι τη δράση τους έργο τους. Οι τρεις εισήλθαν στο εσωτερικό της κτηνοτροφικής μονάδας, ενώ ο τέταρτος παρέμεινε έξω σε ρόλο τσιλιαδόρου.

Οι δράστες ενήργησαν μεθοδικά. Διάλεξαν τα επτά πιο ευμεγέθη πρόβατα σε σχέση με τα υπόλοιπα, τα φόρτωσαν σε οχήματα που είχαν σταθμευμένα έξω από τη μονάδα και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Καθοριστικής σημασίας τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί.

Ζωοκλοπή Θεσσαλονίκη

