Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε μαντρί και έκλεψαν πρόβατα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ξημερώματα 27ης Φεβρουαρίου 2026 στη Νυμφόπετρα, στον Δήμος Βόλβης. Κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε μαντρί και κλέβουν τα πρόβατα κτηνοτρόφου.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει το Live Lagadas, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:12 π.μ..

Στο βίντεο φαίνονται τρία άτομα να εισέρχονται στον χώρο. Φορούν μάσκες, κινούνται οργανωμένα, σπάνε την πόρτα και κόβουν το λουκέτο της εισόδου.

Η δράση τους είναι μεθοδική και διαρκεί λίγα λεπτά.

Όπως ακούγεται στο βίντεο, οι δράστες δεν μιλούν ελληνικά.

Όχημα τύπου αγροτικού – Ένας φαίνεται να φυλάει «τσιλιές»

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται και ένα αγροτικό, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται τέταρτο άτομο ή συνεργός που παραμένει σε επιφυλακή.

Το όχημα είναι σταθμευμένο σε σημείο που επιτρέπει γρήγορη διαφυγή.

Αυξημένη ανησυχία για ζωοκλοπές στην ύπαιθρο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής, καθώς η εγκληματικότητα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την τοπική παραγωγή.

Βόλβη Πρόβατα

