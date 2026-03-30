Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για τη 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα – Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με δεμένη ζώνη στον λαιμό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 59χρονης γυναίκας, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκαν από φίλη της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε με μια ζώνη δεμένη στον λαιμό και χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω. Επιπλέον φέρει πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Τα ρούχα που έλειπαν από το σώμα της εντοπίστηκαν κοντά στη σορό της 59χρονης.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της Αστυνομίας στο διαμέρισμα δεν έχουν προκύψει ίχνη διάρρηξης. Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν ότι το διαμέρισμα ήταν ανάστατο.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η 59χρονη είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στο διαμέρισμα ενώ δήλωσε πώς είχε δει ζωντανή τη γυναίκα χθες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 59χρονη είχε δώσει προκαταβολή προκειμένου να αγοράσει το διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή.

Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή.