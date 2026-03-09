MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με το ΙΧ του πάνω από 11 κιλά ισχυρής συνθετικής κάνναβης και συνελήφθη – Δείτε φωτογραφία

Πάνω από 11 κιλά ισχυρής συνθετικής κάνναβης κατάσχεσαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός άνδρας στα τέλη Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ανωτέρω αστυνομικοί έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήσαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο δράστης, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας σάκος που περιείχε 6 νάιλον συσκευασίες με ποσότητα ισχυρού συνθετικού κανναβινοειδούς, συνολικού βάρους 11 κιλών και 180 γραμμαρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Επιπλέον όπως προέκυψε ο δράστης παρέμενε παράνομα στη Χώρα.

Την προανάκριση ενήργησετο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Θεσσαλονίκη

