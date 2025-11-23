MENOY

Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα ο ένας από τους διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Καταζητούμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης είναι ο ένας από τους δύο διαρρήκτες που μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, και έπεσαν από μπαλκόνι, ύψους έξι μέτρων, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, προέκυψε ότι σε βάρος του 33χρονου από την Αλβανία εκκρεμούσαν δύο Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης αλλοδαπής αρχής για κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα κλοπής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, χρήση πλαστογραφίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο 33χρονος συνελήφθη.

Θεσσαλονίκη

