Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν δεκάδες παράνομες ιχθυοπαγίδες από ψαρά στη Νέα Μηχανιώνα

Συνολικά 33 παράνομες ιχθυοπαγίδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες το μεσημέρι από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διενέργεια ελέγχων Περιπολικού σκάφους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή κόλπου Θερμαϊκού τα ανωτέρω αλιευτικά εργαλεία (ιχθυοπαγίδες), άνευ σήμανσης δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους εκατό μέτρων (100μ.), οι οποίες περισυλλέχθηκαν.