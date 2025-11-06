MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την πτώση 51χρονου στον Θερμαϊκό – Παραπάτησε και τον έσωσε τροχονόμος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα για την πτώση άνδρα στον Θερμαϊκό Κόλπο χθες το απόγευμα στο ύψος της συμβολής των οδών Λ. Νίκης και Ίωνος Δραγούμη, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικός της Τροχαίας που βρισκόταν στη διασταύρωση των δρόμων και ρύθμιζε την κυκλοφορία των οχημάτων, αντιλήφθηκε το περιστατικό και αμέσως έσπευσε στο σημείο και βοήθησε τον άνδρα να βγει από τη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση ενός ατόμου από τη θαλάσσια περιοχή Θερμαϊκού, στο ύψος της συμβολής των οδών Λ. Νίκης και Ίωνος Δραγούμη. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής με περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου διαπίστωσαν ότι ένας 51χρονος ημεδαπός είχε περισυλλεχθεί, έχοντας τις αισθήσεις του, από στέλεχος του τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 51χρονος αρνήθηκε την μεταφορά του σε εφημερεύον νοσοκομείο δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με δήλωσή του, ενώ βρισκόταν στην προβλήτα παραπάτησε, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα».

