MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού” για την εξαφάνιση της 16χρονης Γεωργίας – “Η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο”

|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 16χρονης Γεωργίας που αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης από την περιοχή Ανάληψη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Στις 19/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Ανάληψης, Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α. 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζια φόρμα παντελόνι, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple”.

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη Χαμόγελο του Παιδιού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ξυλοδαρμός 16χρονου μαθητή στο Ηράκλειο: “Κοίτα ρε πώς έχω κάνει τη μούρη σου”, φώναζαν – Ποινικές διώξεις στους 5 ανηλίκους

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνη που θεραπεύει επίμονες πληγές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκε ένας τόνος μύδια από παράνομη μονάδα μυδοκαλλιέργειας στη Χαλάστρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Συζητάμε με τη Γερμανία για “κέντρο επιστροφής” παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νότια Κορέα: Διασώθηκαν και οι 267 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη οχηματαγωγού – 27 ελαφρά τραυματίες

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόβλημα υγείας της μητέρας της – “Περάσαμε πολύ δύσκολα”