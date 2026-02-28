Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην πορεία για τα Τέμπη – “Δύο τραυματίες αστυνομικοί, κουκουλοφόροι έριξαν 20 μολότοφ”

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην μεγαλειώδη πορεία για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μεσημβρινές ώρες, ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε συγκεκριμένο μπλοκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, διερχόμενοι από τη συμβολή των οδών Τάσκου Παπαγεωργίου και Αγίου Δημητρίου, εξαπέλυσαν επίθεση προς αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, εκσφενδονίζοντας εναντίον τους αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό «βόμβα τύπου μολότοφ».

Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων αστυνομικών μέσων και τακτικών, απώθησαν τα επιτιθέμενα άτομα τα οποία διασπάστηκαν σε δύο υποομάδες, οι οποίες προέβησαν εκ νέου σε επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων τόσο στη συμβολή των οδών Ολύμπου και Αριστοτέλους, όσο και στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, ρίπτοντας συνολικά περί τους δεκαεννέα (19) αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς «βόμβες τύπου μολότοφ».

Επιπλέον, μία εκ των υποομάδων κινούμενη στην οδό Εγνατία αναποδογύρισαν κάδους χρησιμοποιώντας τους ως οδοφράγματα για να ανακόψουν την κίνηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απώθησαν τα επιτιθέμενα άτομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Συνολικά, κατά την εκδήλωση των αστυνομικών μέτρων, πραγματοποιήθηκαν (107) έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν (45) άτομα εκ των οποίων συνελήφθησαν (5) ανήλικοι για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων». Επιπλέον, συνελήφθησαν (4) γονείς εκ των συλληφθέντων για το ίδιο αδίκημα.

Παράλληλα, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν (2) αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε εξοπλισμό αστυνομικών δυνάμεων, ΑΤΜ, καταστήματα και κάδο απορριμμάτων.