Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, με έναν 22χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 40χρονος άνδρας, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.