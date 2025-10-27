MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, με έναν 22χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 40χρονος άνδρας, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Θανατηφόρο τροχαίο Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια του πατέρα του – “Φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Επίθεση με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα από τον Ρουβίκωνα

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Νέες γνωριμίες και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 λεπτά πριν

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Άστεγος ο υπεύθυνος του κλαμπ, αλλά φαινόταν σε 21 μονοπρόσωπες επιχειρήσεις