Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 34χρονος που χτυπούσε τη σύντροφό του με σίδερα και ξύλο

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 34χρονου που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και τραυμάτισε σοβαρά την 38χρονη σύντροφό του, μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου, καθώς εντός του διαμερίσματος βρισκόταν και η σύζυγος του αδελφού της παθούσας, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Μετά την κακουργηματική δίωξη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή από όπου πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για άτομο που καλούσε σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, εισήλθαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς τραυμάτισε τη σύντροφό του τόσο με κλωτσιές μπουνιές όσο και με πιρούνι, σιδερένιες και ξύλινες ράβδους οι οποίες κατασχέθηκαν.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: protothema.gr