Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της Λαγκαδά στη Νεάπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αυτή την ώρα συνεχίζεται η κατάσβεση με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα αλλά και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το χώρο ή τραυματίες.