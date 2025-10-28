MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της Λαγκαδά στη Νεάπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αυτή την ώρα συνεχίζεται η κατάσβεση με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα αλλά και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το χώρο ή τραυματίες.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

