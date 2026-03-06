Θεσσαλονίκη: Φόρτωσε σε τρέιλερ κουφώματα που μέσα έκρυβαν λαθραία τσιγάρα – Μετέφερε πάνω από 30.000 πακέτα – Δείτε βίντεο

Ένας 59χρονος αλλοδαπός που μετέφερε χιλιάδες πακέτα με λαθραία τσιγάρα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών να κινείται με όχημα στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα στο ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) που έφερε το όχημα, διαπιστώθηκε η μεταφορά -33.127- λαθραίων πακέτων τσιγάρων (-662.540-τεμάχια), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς, είχε οργανώσει υποδομή για την κατ’ επάγγελμα τέλεση λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας εταιρεία και φορολογικά παραστατικά για νόμιμη μεταφορά προϊόντων, καθώς και ειδικές κρύπτες για απόκρυψη των λαθρεμπορευμάτων.

Συνολικά εκτιμάται ότι το τελευταίο έτος ο κατηγορούμενος διακίνησε περίπου -720.000- πακέτα τσιγάρα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος περίπου -360.000-ευρώ.

Το όχημα και το ρυμουλκούμενο κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης της λαθρεμπορίας, ενώ επιπλέον από την κατοχή του κατηγορούμενου κατασχέθηκαν -200- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα.

Ο 59χρονος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.